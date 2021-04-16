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    20:41, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Павлодарская облпрокуратура проводит проверку видео с выброшенными на свалку гербами

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Прокуратура региона выясняет обстоятельства случая о выброшенных на полигон отходов госсимволов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратурой области проводится служебная проверка относительно содержимого в видеоролике. Также в рамках материала КУИ полицией начаты проверочные мероприятия. Обстоятельства выясняются», - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

    В интернете появилось видео, на котором герб Казахстана старого образца и фасадная табличка прокуратуры Актогайского района Павлодарской области выброшены на свалку. Свалка, как пишет автор материала, не стихийная. Это мусорный полигон, который располагается в двух километрах от райцентра села Актогай.

    «Каким образом госсимволика попала туда, и дело ли это рук самого надзорного органа, предстоит выяснить полиции», - написал автор поста.

    На видео, попавшем в соцсети, сняты табличка с входа в прокуратуру Актогайского района и два герба, лежащие на кучах строительного мусора, среди старых раковин, зеркал, строительного мусора.

    «Факт зарегистрирован. Проводятся проверочные мероприятия», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Видео Правоохранительные органы Павлодарская область
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