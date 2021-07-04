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    09:00, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Павлодарская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июля 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «желтой» зоне: Актюбинская, Костанайская и Кызылординская области.

    В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Павлодарская область
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