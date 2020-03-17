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Павлодарская область оказалась на 9-м месте по качеству оказания госуслуг

17 Марта 2020 20:19
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Павлодарская область оказалась на 9-м месте по качеству оказания госуслуг

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жалобы населения, попавшие в мониторинг и повлиявшие на итоги рейтинга, коснулись компетентности сотрудников госорганов, которые не владеют нужной информацией, не компетентны, медленно обслуживают население, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Павлодарская область в рейтинге регионов республики по качеству оказания государственных услуг местных исполнительных органов занимает девятое место», - сообщила журналистам пресс-служба департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

Общественники региона с участием первых руководителей территориальных подразделений, руководителей аппаратов акимов городов и районов области, управлений здравоохранения, культуры, развития языков и архивного дела, земельных отношений, проректоров высших учебных заведений области на заседании межведомственной рабочей группы рассмотрены итоги общественного мониторинга, проведённого Благотворительным фондом «ЗОР РУХ».

По госсоцзаказу Агентства по делам госслужбы этот благотворительный фонд провёл общественный мониторинг качества оказания 65 самых социально значимых госуслуг в 17 регионах Казахстана. В исследовании приняли участие 14 219 услугополучателей. Качество, доступность процедур оценивали по пятибалльной шкале.

«Доступная и понятная информация, предоставление в сроки, отличное обслуживание, документы без ошибок, комфортные условия и так далее являются теми аспектами качества услуги, которые формируют у получателя ощущение удовлетворенности результатом услуги. Уровень удовлетворённости населения госуслугами составил 74,8 процента (средняя оценка составила 4,73 балла по пятибалльной шкале), - добавили в департаменте. - Лидерами в рейтинге по итогам 2019 года стали Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области; последние позиции занимают Шымкент, Алматинская и Туркестанская области».

Павлодарская область в рейтинге регионов республики по качеству оказания государственных услуг местных исполнительных органов занимает девятое место.

«По центральным государственным органам Павлодарской области отмечены негативные отзывы со стороны услугополучателей по следующим государственным органам: администратор судов Павлодарской области, департамент полиции, департамент юстиции области, департамент по регулированию естественных монополий области, Павлодарская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора, департамент труда и социальной защиты и миграции области, высшие учебные заведения и государственная корпорация. Основные замечания по вышеназванным государственным органам и организациям наблюдаются по компетентности сотрудников (не владеют информацией, не компетентны, медленно обслуживают и так далее)», - отметили в пресс-службе ведомстве.

В адрес органов акиматов Павлодарской области большинство людей назвали ряд проблем.

«По результатам количественного и качественного исследования, основные негативные комментарии наблюдаются в сферах земельных отношений, архитектуры, занятости, здравоохранения, образования по компетентности сотрудников: не оперативность, медленное обслуживание, грубость, невнимательность, непрофессионализм и многое другое», - уточнили в пресс-службе департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

Члены межведомственной рабочей группы получили предложения и внесли рекомендации по устранению таких нарушений.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Антон Гагарин

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