Павлодарская область лидирует в Казахстане по проекту «Жас кәсіпкер»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта молодые люди, обучившиеся по программе «Бастау Бизнес», получают гранты и микрокредиты на открытие и развитие собственного бизнеса, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра страны, на селекторном заседании в правительстве рассмотрели вопрос о том, как в разных регионах Казахстана реализуют проект «Бастау Бизнес». Кроме того, обсудили темы увеличения местного содержания в госзакупках и «экономике простых вещей».

Как отметил в своем докладе министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, в рамках проекта «Жас кәсіпкер» по госпрограмме «Еңбек» с 22 июля по 5 сентября этого года в 200 школах Казахстана обучили 18,3 тысячи представителей молодежи и многодетных семей.

«С учетом 15 тысяч обученных по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 33,3 тысячи безработных и самозанятых, в том числе более 600 членов многодетных семей в возрасте до 29 лет. По состоянию на 1 сентября 2360 молодых людей, завершивших обучение в 2019 году, получили микрокредиты, еще 5431 человек - гранты. В разрезе регионов наилучшие показатели наблюдаются в Павлодарской (70 %), Восточно-Казахстанской (61,5 %) и Кызылординской (61,2 %) областях», - отметил министр.





Максимальный показатель по доле местного содержания в Костанайской области — 40 % в закупках мебельной и пищевой, 21 % — в легкой промышленности. В отраслях строительных материалов максимальный показатель составляет 19 % — в Актюбинской и Павлодарской областях.





По данным анализа местного содержания в закупках по товарам «экономики простых вещей» за 16-17 сентября, Павлодарская область занимает лидирующие позиции по легкой, мебельной и пищевой промышленности, а также по закупу строительных материалов.













«Обсуждаемые сегодня вопросы реализации проектов «Бастау Бизнес», «Жас кәсіпкер», микрокредитования неразрывно связаны с обеспечением занятости населения. А это является для нас одной из главных задач, поставленных Елбасы и Главой государства. Мы видим положительные результаты этой работы. Только в 2019 году более 5 тысяч граждан открыли собственное дело, создали 8,5 тысячи рабочих мест», — сказал премьер-министр страны Аскар Мамин.

Он также отметил, что министры и акимы несут персональную ответственность за исполнение индикаторов по казахстанскому содержанию и соответствующего законодательства.