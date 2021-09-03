Павлодарская область лидирует по количеству прошедших онлайн-перепись

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 9:00 часов 3 сентября онлайн перепись прошли 93504 респондентов. Из них 83188 ответили на сайте sanaq.gov.kz, 8639 используя ссылку сайта на портале Еgov, еще 1677 человек ответили на вопросы переписи через приложение Aitu. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

По итогам двух дней лидирует Павлодарская область. 16075 жителей региона ответили на вопросы переписи в онлайн-режиме. На втором месте жители города Нур-Султана. Перепись прошли 15509 жителей столицы. Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 1406 и 1230 человек соответственно.

По информации Бюро нацстатистики, некоторые вопросы переписных листов подверглись критике со стороны жителей. Например, говорилось о том, для чего спрашивают «Укажите материалы наружных стен жилых домов (жилых зданий)». Стоит отметить, что касательно данного вопроса предусмотрено 11 различных вариантов ответов. Кроме того, часть вопросов направлена ​​на определение уровня обеспеченностью инфраструктурой. Ответы на них позволят комплексно проанализировать состояние жилищного фонда в каждом населенном пункте и в стране в целом.

Один из других обсуждаемых вопросов «Сколько детей Вы родили живыми?». Также высказывается мнение, почему на данный вопрос должны отвечать женщины с 15 лет. Стоит отметить, что перепись населения в этом году пройдет в 61 стране мира. Согласно объявленному ООН раунду, перепись должна пройти максимально ближайшие сроки к 2020 году. Например, в нашей стране предоставляется возможность выходить замуж с 16 лет. В других странах этот показатель может быть ниже. Поэтому в целях сопоставимости данных на международном уровне установлен данный возрастной показатель. Что касается вопроса по живорожденным детям, то он был добавлен по рекомендации Конференции европейских статистиков для определения дополнительных показателей. Кроме того, по итогам опроса будет проведено уточнение показателя младенческой смертности. Здесь отображается демографическая картина страны в момент проведения фактической переписи.

Среди вопросов, представленных по предложению международных организаций, есть и связанные со здоровьем граждан. Например, включены уточняющие вопросы, связанные со зрением, слухом, ходьбы и памятью.

Кроме того, внимание общественности привлёк вопрос о доходах детей, нужен ли он вообще? Прежде всего следует отметить, что за несовершеннолетних могут заполнить их близкие, родители и опекуны. В данном вопросе есть вариант ответов «Другая материальная помощь от родных или близких (на иждивении)». Кроме того, в стране предусмотрены различные выплаты для несовершеннолетних. Это могут быть социальные пособия, алименты. А с достижением возраста трудоспособности можно указать его доход. На самом раннем этапе переписи один человек имеет возможность добавить других членов семьи, то есть, не регистрируя каждого члена семьи отдельно. Таким образом, разрабатываются обобщающие данные не только по одному респонденту, но и по показателям доходов семьи в целом.

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446. Звонок бесплатный.