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Павлодарская молодёжь помогает ветеранам войны и труженика тыла

24 Ноября 2019 09:18
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Павлодарская молодёжь помогает ветеранам войны и труженика тыла

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Год волонтёров павлодарское МОО «Социально-волонтёрский центр» отметит своё 20-летие добрыми делами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем году будет 75-летие Победы. В рамках республиканского проекта «Жеңіс» будем организовывать проект – адресную помощь ветеранам и труженикам тыла, - рассказал корреспонденту Казинформа исполнительный директор молодёжного общественного объединения «Социально-волонтёрский центр» Санат Сапаров.

По его словам, павлодарская молодёжь каждый месяц навещает ветеранов войны и труда. Они говорят с аксакалами по душам, при необходимости делают у них уборку по дому, заготавливают дрова, приносят уголь, чистят двор от снега, ходят в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами.

«Социально-волонтёрский центр является первой волонтёрской организацией в Павлодарской области, и в следующем году будет праздновать свой юбилей, точнее двадцатилетие», - добавил С. Сапаров.

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Ключевые слова: Павлодарская область, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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