18 Августа 2022 09:51

Павлодарку выдворили из страны за двойное гражданство

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщину выдворили из страны за двойное гражданство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими Щербактинского района выявлен случай несообщения в установленные законодательством Республики Казахстан сроки о факте приобретения иностранного гражданства.

– 57-летняя женщина, являющаяся гражданкой Республики Казахстан, приобрела гражданство Российской Федерации, но не сообщила в установленные действующим законодательством сроки о приобретения иностранного гражданства. В отношении женщины составлен административный материал по части 2 статьи 496 КоАП РК, материал рассмотрен в суде. Постановлением суда принято решение о ее выдворении за пределы страны, – сообщил начальник отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Нургали Омарбеков.

В полиции отмечают, что в текущем году за аналогичные нарушения привлечены к административной ответственности 158 граждан.