Павлодарку осудили за неуплату свыше 1,5 млн тенге алиментов сыну

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Год ограничения свободы получила жительница Павлодара за уклонение от уплаты алиментов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Девятого июня специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Павлодарской области за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание ребёнка данная гражданка привлечена к уголовной ответственности по статье 139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В 2018 году специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области взыскал с 37-летней жительницы Павлодара алименты на содержание её маленького сына, который уже тогда жил в доме ребенка, добавили в полиции. По решению суда женщина должна была каждый месяц платить сыну четверть своего заработка до его совершеннолетия.

«Однако родительница ни разу не выплатила денежные средства своему ребёнку, проигнорировав все требования. На письменные же уведомления и предупреждения судебных исполнителей об обязательности исполнения судебных актов никак не реагировала и не предприняла меры по погашению образовавшейся задолженности, в связи с чем судом женщина была признана виновной в совершении правонарушения предусмотренного статьёй 669 КРКоАП «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа» и подвергнута административному взысканию в виде административного ареста сроком на одни сутки», - отметили в ведомстве.

Даже после этого мать не исправилась, рассказали полицейские. Всё это время женщина работала, получала зарплату, но скрывала это от судоисполнителя. Имея возможность погашать задолженность и выплачивать ежемесячно алименты, она этого не делала. Женщина задолжала своему пятилетнему сыну свыше 1,5 миллиона тенге.

«В этом году 67 жителей региона привлечены к административной ответственности по статье 669 КРКоАП за неисполнение приговора или решения суда по уплате алиментов. Кроме того, четыре злостных неплательщика алиментов привлечены к уголовной ответственности», – заявил начальник управления дознания департамента полиции Павлодарской области Кабдулманап Акебаеев.