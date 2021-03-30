Павлодарку ограбил сын-подросток для оплаты компьютерной игры

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 11-летний подросток ночью взял телефон матери и через мобильное приложение перевёл себе 46 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К участковому инспектору полиции одного из районов города Павлодар обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на её банковской карте были денежные средства, но однажды утром, придя на работу, когда коллега попросила занять деньги, заявительница обнаружила, что с карты пропало 46 тысяч тенге», - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Руфат Кенжин.

По его словам, женщина недоумевала, потому что никому свою карту не давала и деньги не переводила, поэтому была уверена, что стала жертвой мошенничества. Она и подала заявление в полицию. Участковый инспектор выяснил, что к этой пропаже причастен 11-летний сын женщины.

«Поздно ночью, дождавшись, когда родительница уснёт, подросток взял её телефон, вошёл в мобильное приложение при помощи известного ему пароля и перевёл деньги в размере 46 тысяч тенге на свой телефон. Мальчик признался, что к данному действию его побудил азарт к компьютерным играм: все мамины деньги он проиграл в компьютерную игру «Майнкрафт», - поделились подробностями в ДП области.

Как оказалось, в итоге женщина потеряла половину своей зарплаты. Увидев эмоции мамы, подросток осознал свою вину, пообещал больше не брать её телефон без разрешения, а также не увлекаться компьютерными играми.