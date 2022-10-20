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Павлодарки сорвали аплодисменты на музыкальном конкурсе в Турции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Октября 2022, 08:18
Павлодарки сорвали аплодисменты на музыкальном конкурсе в Турции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Международный музыкальный фестиваль в Адане собрал 60 участников от 26 лет и старше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Конкурсантам предстояло подготовить музыкальное выступление длительностью не менее 30 минут. В число лучших вошли артисты оркестра казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова Оркен Каиргельдыкызы и Раушан Нагишпаева. Обе девушки заняли первые места.

Для музыкального конкурса домбристка Оркен Каиргельдыкызы подготовила три произведения: «Көркем ханым» композитора-кюйши Даулеткерея, «Домалатпай» казахского композитора и автора сочинений для домбры в традиционном жанре кюя Дины Нурпеисовой, а также «Аққу» народного артиста СССР, домбриста и композитора Нургисы Тлендиева.

Кобызистка Раушан Нагишпаева исполнила произведения одного из основателей школы кобыза Ықласа Дукенова «Аққу» и умевшего врачевать людей с помощью этого национального струнного музыкального инструмента Тлепа Аспантайулы «Баксы».

– Я очень рада, что смогла достойно представить на этом празднике музыки свой оркестр и свой город Павлодар, познакомить других участников с музыкой Великой степи, – сказала Оркен Каиргельдыкызы.

Оркестр казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова считается одним из молодых в Казахстане. В нем заняты более 40 музыкантов.

Фото: pavlodarnews.kz


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