Павлодарки сорвали аплодисменты на музыкальном конкурсе в Турции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Международный музыкальный фестиваль в Адане собрал 60 участников от 26 лет и старше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Конкурсантам предстояло подготовить музыкальное выступление длительностью не менее 30 минут. В число лучших вошли артисты оркестра казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова Оркен Каиргельдыкызы и Раушан Нагишпаева. Обе девушки заняли первые места.

Для музыкального конкурса домбристка Оркен Каиргельдыкызы подготовила три произведения: «Көркем ханым» композитора-кюйши Даулеткерея, «Домалатпай» казахского композитора и автора сочинений для домбры в традиционном жанре кюя Дины Нурпеисовой, а также «Аққу» народного артиста СССР, домбриста и композитора Нургисы Тлендиева.

Кобызистка Раушан Нагишпаева исполнила произведения одного из основателей школы кобыза Ықласа Дукенова «Аққу» и умевшего врачевать людей с помощью этого национального струнного музыкального инструмента Тлепа Аспантайулы «Баксы».

– Я очень рада, что смогла достойно представить на этом празднике музыки свой оркестр и свой город Павлодар, познакомить других участников с музыкой Великой степи, – сказала Оркен Каиргельдыкызы.

Оркестр казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова считается одним из молодых в Казахстане. В нем заняты более 40 музыкантов.

Фото: pavlodarnews.kz