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Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию
13 Августа 2021 09:24
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию. Лечение она проходит в провизорном отделении кардиоцентра. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
«Для нас важно, прошел ли человек вакцинацию, чтобы понять причину утяжеления состояния, – сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель управления здравоохранения области Айдар Ситказинов. – Об этом мы спрашиваем поступающих. В данном случае никто не ставил целью разоблачение. Женщина старше 60 лет. Она сама и ее родственники признались, что паспорт вакцинации был куплен. Женщина уже пожалела, что купила фиктивный паспорт. По ее словам, документ был приобретен не в Павлодарской области».
Как сообщил спикер, сейчас пациентка находится на искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщалось, медицинские работники одной из поликлиник Павлодара подделывали паспорта вакцинации, вносили заведомо ложные сведения в электронную базу данных и сбывали паспорта третьим лицам. Купивших паспорта вакцинации свыше 200 человек разыскивала полиция Павлодара
#Павлодарская область #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации
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