Павлодарка размещала объявления о сдаче квартир в аренду и обманывала клиентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница Павлодарской области на сайтах «ОЛХ» и «Крыша» размещала объявления о сдаче квартир в аренду по заниженной цене и обманывала клиентов. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жительница Павлодарской области на сайтах «ОЛХ» и «Крыша» размещала объявления о сдаче квартир в аренду по заниженной цене. В ходе разговора с потенциальными клиентами мошенница просила перевести задаток на различные счета, после получения денег отключала номера и удаляла объявления», - сказал Канат Нурмагамбетов.

По его словам, в настоящее время установлена причастность

к 30 преступлениям, причиненный ущерб составляет свыше 800 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что полицейские Казахстана раскрыли более 400 совершенных интернет-мошенничеств.

«За 7 дней проведения ОПМ «Хай-тэк» зарегистрировано около 300 преступлений. Раскрыто 440 ранее совершенных интернет-мошенничеств», - сказал Канат Нурмагамбетов.