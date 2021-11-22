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    14:38, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарка размещала объявления о сдаче квартир в аренду и обманывала клиентов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница Павлодарской области на сайтах «ОЛХ» и «Крыша» размещала объявления о сдаче квартир в аренду по заниженной цене и обманывала клиентов. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жительница Павлодарской области на сайтах «ОЛХ» и «Крыша» размещала объявления о сдаче квартир в аренду по заниженной цене. В ходе разговора с потенциальными клиентами мошенница просила перевести задаток на различные счета, после получения денег отключала номера и удаляла объявления», - сказал Канат Нурмагамбетов.

    По его словам, в настоящее время установлена причастность

    к 30 преступлениям, причиненный ущерб составляет свыше 800 тыс. тенге.

    Ранее сообщалось, что полицейские Казахстана раскрыли более 400 совершенных интернет-мошенничеств.

    «За 7 дней проведения ОПМ «Хай-тэк» зарегистрировано около 300 преступлений. Раскрыто 440 ранее совершенных интернет-мошенничеств», - сказал Канат Нурмагамбетов.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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