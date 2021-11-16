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Павлодарка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе

16 Ноября 2021 08:56
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Павлодарка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре женщина попала под колеса автомобиля. Пострадавшая госпитализирована в больницу, полиция проводит проверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 15 ноября в 15:10 напротив здания 190 по улице Ломова 38-летний водитель «Toyota Camry 40» сбил женщину 1965 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу», - говорится в сообщении ДП.

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.


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#Павлодарская область   #ДТП  
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