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Павлодарка попала под колеса авто на «зебре»

30 Января 2023, 10:03
Павлодарка попала под колеса авто на «зебре»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодара устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пешеход 2005 года рождения госпитализирована в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

29 января в 16:00 напротив дома 100 по улице Академика Шафика Чокина 28-летний водитель «Audi 100» сбил девушку 2005 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка, назначены экспертизы», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Автомобиль водворили на штрафную стоянку.


Фото: pavlodarnews.kz

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