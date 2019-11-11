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Павлодарка оставила ночью своего 4-летнего ребёнка дома и ушла в кафе

11 Ноября 2019 21:06
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Павлодарка оставила ночью своего 4-летнего ребёнка дома и ушла в кафе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре полиция составила в отношении 33-летней жительницы города административный материал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В полицию в 02:39 поступил вызов о том, что в квартире по улице Камзина у соседей плачет ребёнок. Выехавшими на место происшествия полицейскими установлено, что ребёнок в квартире один, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Полицейские вызвали спасателей и успокаивали малыша».

Ребёнок, 2015 года рождения, был доставлен полицейскими в отдел полиции для дальнейших разбирательств и установления законных представителей, добавили в ведомстве. «Около 4 часов в Северный отдел полиции управления полиции Павлодара приехала мама несовершеннолетнего и пояснила, что одиннадцатого ноября, около 00:30 ушла в кафе, ребёнок спал. Вернувшись домой в 03:00, от соседей узнала, что ребёнок находится в полиции», - отметили в ДП. По заключению медицинского освидетельствования женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 33-летней жительницы города составлен административный материал по статье 127 КРКоАП. «С начала 2019 года стражами правопорядка за невыполнение обязанностей по воспитанию детей 430 родителей привлечены к административной ответственности по статье 127 КРКоАП, и ещё 204 родителя лишены либо ограничены в родительских правах», - дополнили в департаменте.

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Антон Гагарин

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