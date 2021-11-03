Павлодарка оставила 6-месячную дочь соседке и пропала на неделю
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарка оставила 6-месячную дочь соседке и ушла гулять на неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
26 октября в полицию позвонил житель Павлодара и сообщил, что ночью 23 октября из дома ушла его 37-летняя супруга, при этом, оставив соседке по комнате свою 6-месячную дочь. Как пояснил муж, на звонки женщина не отвечала. После этого он обратился за помощью к полицейским. Оперативники сразу начали проводить розыскные мероприятия для определения места возможного нахождения без вести пропавшей.
29 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий, женщина была найдена в районе 2-го Павлодара. Женщина рассказала, что она устала от малыша, от семейных неурядиц, и решила таким образом «развеяться в компании мужчин и алкоголя». Стоит отметить, что все эти дни о своем грудном ребенке мать даже и не вспоминала.
Полицией установлено, что 37-летняя женщина оказалась в одном из центров для женщин из-за постоянных скандалов с супругом. От совместного брака имеют одного ребенка, воспитанием которой и мать, и отец занимаются не на должном уровне.
Стражи порядка пояснили, что малолетняя была доставлена в больницу для осмотра, позже будет направлена в Дом малюток. А вот в отношении нерадивой матери составили административный материал по статье 127 КРКоАП за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, материал направлен в суд. Также, поведение родителей будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрят вопрос об ограничении их в родительских правах.
Отметим, что всего же с начала года павлодарскими полицейскими установлено местонахождение 73 граждан, которые ушли из дома, не сообщив близким.
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