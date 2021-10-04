Павлодарка обманом вовлекла знакомую в проституцию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция провела операцию «STOP-трафик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативники задержали 28-летнюю жительницу Павлодара, которая обманным путем вовлекла в занятие проституцией свою знакомую. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 308 УК Республики Казахстан», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, павлодарские оперативники подвели итоги операции «STOP-трафик». Они выявили случаи вовлечения в проституцию, предоставления помещений для этого, факты сводничества. 18 человек задержаны за предоставление интим-услуг.

«В городе Экибастуз полицейскими установлена женщина, предоставлявшая квартиру для занятия проституцией. В отношении 47-летней хозяйки квартиры возбуждено административное делопроизводство по статье 450 части 1 КРКоАП «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничеством», - отметили в пресс-службе департамента.

В Павлодаре оперативники задержали мужчину, который в квартире по улице Чокина предоставил денежное вознаграждение 20-летней девушке за оказания интимных услуг. Теперь в отношении 35-летнего мужчины проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».