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Павлодарка лучше всех среди казахстанских школьников владеет английским языком

16 Марта 2020 14:26
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Павлодарка лучше всех среди казахстанских школьников владеет английским языком

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Теперь девятиклассница Амира Артыкбаева поедет изучать язык в английский город Истборн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ученица девятого класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Павлодар Амира Артыкбаева стала победителем международного проекта «EF Spelling Bee 2020», организованного образовательной компанией «Education First», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе Назарбаев интеллектуальной школы.

EF Spelling Bee – проект, направленный на развитие навыков английского языка среди учеников седьмых-одиннадцатых классов по всему Казахстану. В нём приняли участие около трёх тысяч школьников из разных регионов республики.
«В первом туре учащиеся проверили свои знания английского языка с помощью теста. Второй тур был посвящён демонстрации творческих способностей учеников: было задание снять видео на тему «Почему путешествия за границу важны для казахстанцев?», - добавили в учебном заведении.
Участники с лучшими результатами прошли в финальный раунд, который состоялся в столице. В третьем туре ученики состязались в произношении слов по буквам. По результатам конкурса первое место в младшей лиге заняла Амира Артыкбаева. В качестве приза ученица девятого класса отправится в город Истборн Англию на недельное изучение английского языка во время летних каникул.
«Когда стали известны результаты, я даже заплакала от счастья. Было проделано много работы, и я очень счастлива, - отметила Амира. - Не передать словами чувство победы. Спасибо всем, кто поддерживал меня, и в первую очередь спасибо моему учителю Асемгуль Акылбаевне Каскыровой».


Фото НИШ Павлодара.
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Ключевые слова: Павлодарская область, Образование,
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Автор:

Антон Гагарин

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