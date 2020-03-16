Павлодарка лучше всех среди казахстанских школьников владеет английским языком

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Теперь девятиклассница Амира Артыкбаева поедет изучать язык в английский город Истборн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ученица девятого класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Павлодар Амира Артыкбаева стала победителем международного проекта «EF Spelling Bee 2020», организованного образовательной компанией «Education First», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе Назарбаев интеллектуальной школы.

EF Spelling Bee – проект, направленный на развитие навыков английского языка среди учеников седьмых-одиннадцатых классов по всему Казахстану. В нём приняли участие около трёх тысяч школьников из разных регионов республики.

«В первом туре учащиеся проверили свои знания английского языка с помощью теста. Второй тур был посвящён демонстрации творческих способностей учеников: было задание снять видео на тему «Почему путешествия за границу важны для казахстанцев?», - добавили в учебном заведении.

Участники с лучшими результатами прошли в финальный раунд, который состоялся в столице. В третьем туре ученики состязались в произношении слов по буквам. По результатам конкурса первое место в младшей лиге заняла Амира Артыкбаева. В качестве приза ученица девятого класса отправится в город Истборн Англию на недельное изучение английского языка во время летних каникул.

«Когда стали известны результаты, я даже заплакала от счастья. Было проделано много работы, и я очень счастлива, - отметила Амира. - Не передать словами чувство победы. Спасибо всем, кто поддерживал меня, и в первую очередь спасибо моему учителю Асемгуль Акылбаевне Каскыровой».

Фото НИШ Павлодара.