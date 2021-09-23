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    14:07, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарка 25 раз сдала несуществующую квартиру

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Оперативниками в Павлодаре задержана 32-летняя горожанка, которая на одном из сайтов размещала ложные объявления о сдаче в аренду однокомнатной квартиры на длительный срок в городах Павлодар, Усть-Каменогорск, Петропавловск и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Для большей убедительности она предлагала квартиросъемщикам аренду жилья по низкой цене. Граждане соглашались на условия и собственноручно переводили задаток или полную сумму на баланс одноразовых абонентских номеров. Когда же арендаторы хотели заселиться, женщина просто исчезала, до нее невозможно было дозвониться. В настоящее время установлена причастность задержанной к совершению 25 фактов интернет-мошенничеств. В отношении лжеарендатора начато досудебное расследование по статье 190 части 2 пункту 4 УК Республики Казахстан. Задержанная водворена в ИВС Павлодара», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

    В полиции отметили, что проверяется причастность и к другим аналогичным преступлениям.

    Учитывая неоднократность эпизодов ее противоправных действий, департамент полиции Павлодарской области просит граждан, пострадавших от мошеннических действий, обратиться в полицию.

    Стоит отметить, что с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 1078 мошенничеств, из которых 779 - интернет-мошенничества.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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