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    18:00, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Павлодарец ограбил и задушил свою знакомую

    Павлодарец ограбил и задушил свою знакомую
    Фото: МИА Казинформ

    Житель Павлодара ограбил и задушил рукавом толстовки свою знакомую. Убийство произошло на даче. Суд приговорил мужчину к 11 годам заключения, передает МИА «Казинформ».

    В июне на территории садоводства «Строитель» павлодарец после небольшой ссоры рукавом толстовки задушил хозяйку дачи. Установлено, что с ней он познакомился за месяц до этого. Совершив убийство, мужчина пошел на кражу. Он похитил имущество своей знакомой на сумму 74,5 тыс. тенге.

    19 сентября уголовное дело по факту убийства и кражи рассмотрено специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области. Подсудимый вину признал и просил его сурово не наказывать. Как оказалось, ранее мужчина уже был судим.

    - С учетом смягчающих обстоятельств, признания вины, а также отягчающих обстоятельств -опасного рецидива преступлений, суд по совокупности преступлений назначил наказание окончательно в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно – исполнительной системы максимальной безопасности, - сообщили в пресс-службе павлодарского областного суда.

    Также мужчине придется выплатить дочери погибшей пять млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч тенге - за оформление искового заявления. Приговор в законную силу еще не вступил.

    Теги:
    Павлодарская область Борьба с преступностью Криминал Павлодар Убийство
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