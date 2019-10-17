Павлодарец задержан в Казахстане за оскорбление представителя власти в РФ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарскими полицейскими задержан 28-летний павлодарец, разыскиваемый в Российской Федерации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре оперативниками задержан 28-летний житель областного центра, объявленный в розыск УМВД России по Омску за оскорбление представителя власти (статья 319 часть первая УК РФ)», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Кроме того, полицейские задержали 21-летнего жителя Туркестанской области, подозреваемого в краже. За совершение такого же преступления задержан находившийся в розыске 24-летний житель города Экибастуза, добавили в ведомстве. В полиции также отметили, что только за один день стражи порядка выявили 125 человек без определённого места жительства. Помещено в приемник-распределитель 23 человека. «В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции ставят их на криминалистический, оперативно-справочный и другие учёты. В случае, если при доставлении лиц данной категории выясняется, что некоторые имеют документы, удостоверяющие личность, а также места проживания и родственников, то с ними проводится профилактическая работа. Они доставляются по месту жительства и передаются родственникам», - рассказали в департаменте. В ходе мероприятия стражами правопорядка проверяются подвалы, чердаки, канализационные люки, заброшенные здания, крестьянские хозяйства, лесопосадки. За период проведения операции сотрудниками полиции разыскано 4 уголовных преступника, установлено местонахождение 2 без вести пропавших граждан. Оперативно-профилактическое мероприятие «Бродяга» проводится на всей территории Павлодарской региона в период с 15 по 17 октября 2019 года.