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    14:44, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Павлодарец задержан при осуществлении закладок с наркотиками

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний молодой человек по подозрению в создании тайников-закладок в разных районах Павлодара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «При проведении обысковых мероприятий у жителя Павлодара изъято 40 пакетиков с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы вещество оказалось пировалероном. По факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК, – рассказал начальник управления по противодействию с наркопреступностью ДП Павлодарской области Куат Тусупбеков.

    С 2019 года ужесточена ответственность за распространение наркотиков посредством электронных информационных ресурсов. Такие деяния отнесены к категории тяжких преступлений, за их совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов отнесено к категории тяжких преступлений, за их совершение которых предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. В целях противодействия вовлечению граждан в незаконный оборот наркотических средств введена уголовная ответственность за их пропаганду и незаконную рекламу. За данное деяние предусмотрено до 3 лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах от 3 до 6 лет.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
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