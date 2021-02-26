Павлодарец задержан при осуществлении закладок с наркотиками

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний молодой человек по подозрению в создании тайников-закладок в разных районах Павлодара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«При проведении обысковых мероприятий у жителя Павлодара изъято 40 пакетиков с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы вещество оказалось пировалероном. По факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК, – рассказал начальник управления по противодействию с наркопреступностью ДП Павлодарской области Куат Тусупбеков.

С 2019 года ужесточена ответственность за распространение наркотиков посредством электронных информационных ресурсов. Такие деяния отнесены к категории тяжких преступлений, за их совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов отнесено к категории тяжких преступлений, за их совершение которых предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. В целях противодействия вовлечению граждан в незаконный оборот наркотических средств введена уголовная ответственность за их пропаганду и незаконную рекламу. За данное деяние предусмотрено до 3 лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах от 3 до 6 лет.



