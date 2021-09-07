РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:50, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарец задержал вора в собственном доме

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пойманному на краже мужчине ограничили свободу на два с половиной года, он находится под пробационным контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы региона, молодой человек посреди бела дня проник в один из частных домов Павлодара.

    Чтобы убедиться, что в доме никого нет, он сначала бросал камни в окна. Поскольку реакции не последовало, воришка пробрался в дом, отжав пластиковое окно. Здесь его ждал богатый «улов»: в спальной комнате на тумбочке лежали золотые и серебряные украшения. Прихватив два браслета и четыре кольца, он направился к выходу. Однако в этот момент домой вернулись хозяева квартиры.

    Вор кинулся бежать. Однако хозяин дома успел поймать его уже возле ворот, повалил на землю, а затем вызвал полицию. За содеянное суд назначил молодому человеку два года и шесть месяцев ограничения свободы.

    «Сейчас молодой человек отбывает наказание в виде ограничения свободы и находится под контролем службы пробации. Работает на автомойке, свой проступок объясняет желанием заработать легкие деньги», – говорит старший инспектор службы пробации Павлодара Бейбит Болатханов.

    Стоит отметить, что большая часть состоящих на учете службы пробации города осуждена за кражу.
    Теги:
    Криминал Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!