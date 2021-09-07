Павлодарец задержал вора в собственном доме

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пойманному на краже мужчине ограничили свободу на два с половиной года, он находится под пробационным контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы региона, молодой человек посреди бела дня проник в один из частных домов Павлодара.

Чтобы убедиться, что в доме никого нет, он сначала бросал камни в окна. Поскольку реакции не последовало, воришка пробрался в дом, отжав пластиковое окно. Здесь его ждал богатый «улов»: в спальной комнате на тумбочке лежали золотые и серебряные украшения. Прихватив два браслета и четыре кольца, он направился к выходу. Однако в этот момент домой вернулись хозяева квартиры.

Вор кинулся бежать. Однако хозяин дома успел поймать его уже возле ворот, повалил на землю, а затем вызвал полицию. За содеянное суд назначил молодому человеку два года и шесть месяцев ограничения свободы.

«Сейчас молодой человек отбывает наказание в виде ограничения свободы и находится под контролем службы пробации. Работает на автомойке, свой проступок объясняет желанием заработать легкие деньги», – говорит старший инспектор службы пробации Павлодара Бейбит Болатханов.

Стоит отметить, что большая часть состоящих на учете службы пробации города осуждена за кражу.