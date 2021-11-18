Павлодарец выбрасывал старую мебель из окна 4 этажа
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец выбрасывал старую мебель из окна 4 этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками полиции регулярно выявляются факты нарушения благоустройства, как жителями, так и владельцами организаций, магазинов, кафе и рынков. О нарушениях также сообщают и неравнодушные жители посредством социальных сетей.
К примеру, в Instagram размещено видео, где горожанка пожаловалась на жителей Павлодара, которые выбрасывали старую мебель из окна квартиры, расположенной на 4 этаже прямо на дорогу. По данному факту полицейскими Северного отдела полиции города Павлодара 28-летний горожанин, занимавшийся ремонтом своей квартиры, привлечен к административной ответственности по статье 505 КРКоАП.
В полиции напоминают, что для нарушителей норм и правил в сфере благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 МРП. – На сегодняшний день полицейскими выявлено 6545 фактов нарушений правил благоустройства, а также 12 фактов разрушения объектов инфраструктуры, уничтожения и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, – сообщили в пресс-службе ДП.
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