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вчера 21:43
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вчера 21:22
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Павлодарец возил по городу прицепившегося к машине человека
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пассажира возили прицепившимся к легковушке сзади. Водителя полиция наказала штрафом, машину увезла на штрафстоянку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В павлодарском паблике размещено видео: по городу едет автомашина марки ВАЗ, за багажник которой ухватился мужчина», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным ДП, по этому видео проведена проверка
«30 января в городе Павлодар, по улице Исы Байзакова, водитель автомашины марки ВАЗ осуществлял перевозку пассажира вне кабины транспортного средств, тем самым нарушив пункт правил 22.6.1. Автомашина водворена на штрафную стоянку», - добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
В отношении водителя составили административный протокол по статье 593 части 1 КРКоАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». Он оштрафован на 5 месячных расчётных показателей – 3 063 тенге.
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