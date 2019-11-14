Павлодарец воровал оградки с кладбища

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ворованные оградки 28-летний мужчина увозил на такси, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские Павлодара задержали 28-летнего мужчину, который 13 ноября совершил кражу чугунных оградок на Суворовском кладбище. Не имея собственного транспорта, молодой человек, чтобы увезти украденные надгробия, вызвал на кладбище такси», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

При досмотре машины полицейские обнаружили полный багажник оградок. Конструкции из нержавеющей стали мужчина планировал сдать в пункт приёма металла, чтобы подзаработать, отметили в полиции. «По данному факту проводится проверка», - добавили в ведомстве.