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Павлодарец воровал оградки с кладбища
14 Ноября 2019 22:42
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ворованные оградки 28-летний мужчина увозил на такси, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Полицейские Павлодара задержали 28-летнего мужчину, который 13 ноября совершил кражу чугунных оградок на Суворовском кладбище. Не имея собственного транспорта, молодой человек, чтобы увезти украденные надгробия, вызвал на кладбище такси», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.При досмотре машины полицейские обнаружили полный багажник оградок. Конструкции из нержавеющей стали мужчина планировал сдать в пункт приёма металла, чтобы подзаработать, отметили в полиции. «По данному факту проводится проверка», - добавили в ведомстве.
Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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