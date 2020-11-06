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Павлодарец в квартире изготавливал наркотики

6 Ноября 2020 21:05
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Павлодарец в квартире изготавливал наркотики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодара изготавливал наркотики в квартире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В последнее время от граждан стали поступать жалобы на жителя Павлодара о том, что из его квартиры постоянно исходит резкий химический запах и доносится шум.

«По факту сотрудниками по противодействию наркопреступности при взаимодействии с прокуратурой были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлен и задержан 35-летний павлодарец», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Мужчина подозревается в изготовлении и сбыте наркотического средства. Подозреваемый содержится под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.


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#Павлодарская область   #МВД РК  
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