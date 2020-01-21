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Павлодарец украл дверь из своего подъезда

21 Января 2020 13:21
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Павлодарец украл дверь из своего подъезда

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Необычное заявление поступило в полицию от жителей дома по улице Дюсенова в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Павлодарец сообщил, что из подъезда средь бела дня неизвестные совершили кражу железной входной двери. В течение нескольких часов полицейские установили и задержали подозреваемого в краже», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Полицейские выяснили, что подозреваемый живёт в этом же подъезде. Дверь ему приглянулась давно.
«Совершив кражу двери, сдал её на металл в один из пунктов приёма металла, где сотрудниками полиции похищенная дверь была изъята и возвращена владельцу. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан «Кража», - добавили в полиции.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Антон Гагарин

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