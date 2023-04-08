Павлодарец угнал кран и повредил пять авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 8 апреля в половине пятого утра при патрулировании города сотрудники полиции по улице Ломова заметили автомашину – кран МАЗ, которая вызвала у них подозрение. На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе преследования водитель совершил несколько ДТП, в результате которого пострадали 4 служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon. Водителя задержали на улице Малая объездная, когда, не справившись с управлением, он совершил опрокидывание.

Водитель, 1999 г. р., житель Павлодара. При задержании находился в состоянии опьянения, медицинское освидетельствование подтвердило это.

Установлено, что водитель данную автомашину угнал, при этом не имеет водительского удостоверения. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 200 УК РК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме этого, в отношении водителя возбуждены адм. производства по ч. 6 ст. 608, по ч. 2 ст. 611, п. 1 ч. 3 ст. 613 КРКоАП, материалы будут рассмотрены в суде.

ДП Павлодарской области планирует обратиться в суд в гражданском порядке о возмещении нанесенного материального ущерба, нанесенного в результате повреждения служебного автотранспорта.