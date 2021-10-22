РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:13, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарец стал чемпионом мира по вольной борьбе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В греческом Лутраки проходит чемпионат мира по спортивной борьбе среди ветеранов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В составе сборной Казахстана выступил павлодарский борец вольного стиля Турпалали Сулиманов. Наш спортсмен вел борьбу в весовой категории до 78 килограммов в дивизионе Е.

    В финале павлодарский вольник одолел грузинского оппонента Малхаза Розомашвили со счетом 6:2 и завоевал золотую медаль чемпионата мира.

    На мировом первенстве в Греции участвуют ветераны в возрасте от 35 до 60 лет, которые поделены на пять возрастных групп. Турнир проходит с 19 по 24 октября.


    Теги:
    Спорт Соотечественники Астана Греция
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!