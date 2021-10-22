Павлодарец стал чемпионом мира по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В греческом Лутраки проходит чемпионат мира по спортивной борьбе среди ветеранов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В составе сборной Казахстана выступил павлодарский борец вольного стиля Турпалали Сулиманов. Наш спортсмен вел борьбу в весовой категории до 78 килограммов в дивизионе Е.

В финале павлодарский вольник одолел грузинского оппонента Малхаза Розомашвили со счетом 6:2 и завоевал золотую медаль чемпионата мира.

На мировом первенстве в Греции участвуют ветераны в возрасте от 35 до 60 лет, которые поделены на пять возрастных групп. Турнир проходит с 19 по 24 октября.