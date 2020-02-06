Павлодарец совершил восемь правонарушений за месяц

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области составили рейтинг нарушителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».





«Только за первый месяц 2020 года полицейские в отношении граждан возбудили более 9000 административных правонарушений, выписав штрафов на сумму 57 миллионов тенге. Ещё трём тысячам нарушителей вынесено предупреждение, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Если в прошлом году павлодарцы больше нарушали правила дорожного движения, переходя дорогу в неустановленных местах, то в этом году больше всего нарушили правила благоустройства - 800 фактов».

На 21 процент больше стало любителей спиртного. Если в 2020 году в отношении 506 человек составлены материалы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, то в 2019 году их было только 416.

«На третьем месте - несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов и пользованию ремнями безопасности – 441 нарушитель. Ещё 420 водителей задержаны за превышение скоростного режима, 345 жителей нарушили правила содержания собак и кошек, - констатировали в правоохранительных органах. – Около 300 шумели по ночам, а 126 павлодарцев хулиганили так, что на них поступили заявления».

Полицейские определили и рейтинг среди нарушителей. «Лидером» оказался 43-летний павлодарец, который только в первый месяц этого года совершил восемь правонарушений: правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, нарушения защитного предписания, появление в общественном месте в пьяном виде, курение в неустановленном месте, мелкое хулиганство. При этом суд его дважды арестовал. Всего же за последние годы горожанин привлекался к ответственности 32 раза.



