РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Павлодарец скрывался в Карагандинской области от службы пробации

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция за пять дней к адмответственности привлекла 18 граждан стран СНГ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 84 казахстанцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проведения рейдовых отработок оперативниками задержан 32-летний павлодарец, который укрывался от исполнения и контроля службы пробации города Павлодара, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Мужчина с третьего января 2021 года скрывался у брата в Карагандинской области».

    По поручению министра внутренних дел Казахстана, для обеспечения надлежащего правопорядка, выявления людей, незаконно пребывающих, проживающих и работающих, в том числе разыскиваемых уголовных преступников, с первого по пятое февраля в Павлодарской области полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».
    «В результате к административной ответственности привлечено 18 иностранных граждан СНГ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 84 казахстанцев», - проинформировал замначальника управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Казбек Ахметов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:04
    Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль на Азиатских играх
    Сегодня, 14:00
    О состоянии пострадавших на полигоне офицеров рассказали в Нацгвардии
    Сегодня, 13:59
    Звира Есбергенова назначена заместителем акима Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!