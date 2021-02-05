Павлодарец скрывался в Карагандинской области от службы пробации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция за пять дней к адмответственности привлекла 18 граждан стран СНГ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 84 казахстанцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения рейдовых отработок оперативниками задержан 32-летний павлодарец, который укрывался от исполнения и контроля службы пробации города Павлодара, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Мужчина с третьего января 2021 года скрывался у брата в Карагандинской области».

По поручению министра внутренних дел Казахстана, для обеспечения надлежащего правопорядка, выявления людей, незаконно пребывающих, проживающих и работающих, в том числе разыскиваемых уголовных преступников, с первого по пятое февраля в Павлодарской области полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

«В результате к административной ответственности привлечено 18 иностранных граждан СНГ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 84 казахстанцев», - проинформировал замначальника управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Казбек Ахметов.