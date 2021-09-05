Павлодарец с двумя детьми едва не утонули в Иртыше

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 35-летний павлодарец катал детей без спасательных жилетов на резиновой лодке, передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz.

В какой-то момент лодка напоролась на металлический штырь и начала тонуть.

Сообщение о бедствии поступило на пульт «112» 4 сентября в 20:20.



«В районе бухты «Акулёнок» мужчина с двумя несовершеннолетними детьми без спасательных жилетов на резиновой лодке напоролись на металлический штырь, – рассказал офицер группы гражданской обороны управления по ЧС Павлодара лейтенант Темирлан Жапалбай. – Лодка начала тонуть. На место происшествия направились две лодки и два человека личного состава».

Они спасли мужчину, 1986 года рождения, и двоих детей – девочку 2012 и мальчика 2011 года рождения. Их доставили в спасательное подразделение по улице Никитина, 106, где провели профилактическую беседу.ЧС-ники просят павлодарцев соблюдать меры безопасности на воде.