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    14:00, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарец с двумя детьми едва не утонули в Иртыше

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 35-летний павлодарец катал детей без спасательных жилетов на резиновой лодке, передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz.

    В какой-то момент лодка напоролась на металлический штырь и начала тонуть.
    Сообщение о бедствии поступило на пульт «112» 4 сентября в 20:20.

    «В районе бухты «Акулёнок» мужчина с двумя несовершеннолетними детьми без спасательных жилетов на резиновой лодке напоролись на металлический штырь, – рассказал офицер группы гражданской обороны управления по ЧС Павлодара лейтенант Темирлан Жапалбай. – Лодка начала тонуть. На место происшествия направились две лодки и два человека личного состава».
    Они спасли мужчину, 1986 года рождения, и двоих детей – девочку 2012 и мальчика 2011 года рождения. Их доставили в спасательное подразделение по улице Никитина, 106, где провели профилактическую беседу.
    ЧС-ники просят павлодарцев соблюдать меры безопасности на воде.
    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Павлодарская область
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