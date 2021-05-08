ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец провалился в яму из-за размытого грунта под тротуаром. Коммунальщики восстановят участок, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Тротуар обвалился на проспекте Назарбаева в Павлодаре. Вместе с брусчаткой в яму упал прохожий, который шёл на работу. По словам мужчины, в кармане у него лежали два телефона, один из них сломался пополам.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что тротуар на проспекте провалился из-за размытого грунта под ним.

– Во время гидравлических испытаний 6 мая выявили повреждение на сетях теплоснабжения d 219 мм, в связи с чем подмыло грунт под тротуаром и образовался провал, – рассказали в ведомстве. – На месте провала выставлено ограждение. После установления места порыва аварийные бригады ТОО «Павлодарские тепловые сети» начнут устранение повреждения на теплосети.

По данным акимата, коммунальные службы разберут тротуар, чтобы проверить, насколько размыло грунт. После этого участок восстановят.

Видео происшествия опубликовано на одном из пабликов социальной сети Instagram.



