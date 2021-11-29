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Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены

29 Ноября 2021 15:54
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Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Приговор вынес районный суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Павлодарским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Б. по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (часть 3 статьи 106 УК)», - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда. - Судом Б. назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно–исполнительной системы средней безопасности. Приговор в законную силу не вступил».

Суд установил, что 8 августа 2021 года, около 00.15, в доме в селе Розовка в ходе ссоры Б. облил свою супругу спиртом и поджёг. Её одежда и волосы стали гореть, отметили в суде. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая была госпитализирована, 17 августа 2021 года скончалась от ожоговой болезни.

«Прокурор просил суд признать Б. виновным и назначить лишение свободы на срок 8 лет. Подсудимый вину признал в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что вина Б. доказана протоколами осмотра места происшествия и протоколом осмотра изъятых предметов, постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств предметов, заключением эксперта судебно-медицинской экспертизы потерпевшей, протоколом проверки и уточнения показаний на месте подозреваемого Б., видеозаписью беседы следователя с потерпевшей в реанимационном отделении и другими доказательствами.

«Санкция статьи предусматривает только лишение свободы от 8 до 12 лет. Смягчающими наказание обстоятельствами признаны признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения впервые, наличие двоих малолетних детей», - также рассказали в пресс-службе суда Павлодарской области.

А обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, отметили в облсуде.

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#Павлодарская область   #Суды   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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