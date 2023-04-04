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Павлодарец пожертвовал семь миллионов тенге на ауызашар в мечети

Ринат Дусумов
4 Апреля 2023, 19:08
Павлодарец пожертвовал семь миллионов тенге на ауызашар в мечети Фото: Константина Шелкова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодарской области пожертвовал мечети семь миллионов тенге на проведение ауызашара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В региональной палате предпринимателей прошла встреча с главным имамом области Жолдасом кажы Коспакулы. По его словам, одно из пяти направлений, по которым работает Духовное управление мусульман Казахстана, – воспитание общества в духе нравственности, патриотизма, милосердия и толерантности.

«В священный месяц Рамазан мусульмане держат пост. В этот период мы говорим о том, что открываются ворота рая, закрываются ворота ада. Всевышний принимает наши мольбы и очень хорошие деяния», – сказал имам.

Жолдас кажы Коспакулы напомнил, что в эти дни нужно делать больше благих дел и призывать к этому. Можно оказывать нуждающимся любую помощь. Некоторые люди проводят ауызашар. Один из прихожан в этом году выделил семь миллионов тенге, и ежедневно в мечети на вечернюю трапезу после заката собираются 160-190 человек. Двери мечети на ауызашар открыты для всех, независимо от вероисповедания.

Палата предпринимателей Павлодарской области обратилась ко всем представителям бизнеса, желающим в месяц Рамазан помочь нуждающимся.


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