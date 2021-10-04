Павлодарец подозревается в убийстве 20-летнего сельчанина

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец подозревается в убийстве сельчанина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 октября около 02:25 в квартире дома 247 по улице академика Сатпаева в городе Павлодаре обнаружен труп 20-летнего сельчанина с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 23-летний житель города. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК Республики Казахстан.

Задержанный водворен в ИВС города Павлодара. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается.