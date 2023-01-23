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Павлодарец по акции легализовал иностранное авто за 25 минут

23 Января 2023, 20:29
Павлодарец по акции легализовал иностранное авто за 25 минут

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Павлодаре в ходе акции по легализации иностранных машин за час онлайн обратились 40 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране стартовала акция по легализации иностранного автотранспорта. В Павлодаре за один час обратились с заявлением в онлайн-формате 40 граждан», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Такой возможностью воспользовался и житель областного центра Ергазы Тайшибаев, одним из первых легализовавший свою автомашину «Mazda».

«В 2021 году я привез авто из Армении и хотел оформить в Республике Казахстан. В сентябре узнал, что в январе стартует акция по легализации. Сегодня решил прийти и просто посмотреть, как все это проходит. Пока я консультировался, онлайн оформил заявку. Ушло минут пять. Далее сотрудники полиции в ангаре осмотрели мой транспорт. На всю процедуру у меня ушло 15 минут», - рассказал Ергазы Тайшибаев.

Позже мужчина получил номера. Акция по легализации иностранного автотранспорта продлится до 1 сентября.

Фото ДП Павлодарской области.


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