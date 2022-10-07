Павлодарец отдал мошенникам 19,5 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 19,5 млн тенге отдал мошенникам павлодарец, желая увеличить свой доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Несколько дней назад в полицию города Павлодара обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестные через информационные системы завладели его деньгами в сумме 19 млн 475 тысяч тенге. Мужчина уточнил, что в Instagram он увидел объявление о том, что один из аккаунтов, назвавший себя финансовой академией, проводит набор людей на обучение, желающих заработать на криптовалюте. Он откликнулся на объявление, оставив свои контактные данные, с ним сразу же связались в Telegram-чате. Оператор предложила не тратить времени на обучение, а поучаствовать в программе, которая, по ее словам, приносит большой доход. Для этого необходимо было создать кошелек в Binance и пополнить там счет.

Павлодарец последовал совету и закинул туда 5,5 тыс. долларов, затем перевел эти деньги в программу в Metamask. После этого его счет был увеличен кураторами и уже составлял 38 939 долларов. Но, теперь, по словам девушки-оператора, чтобы снять весь депозит, мужчине необходимо было закинуть «дополнение ликвидности», которое стоит 5,5 тыс. долларов. Пользователь послушно выполнил требование. Оператор уверяла, что это действие необходимо будет повторять до тех пор, пока счет не откроется и не станет доступным для снятия. Поверив, павлодарец совершил операцию 6 раз на одинаковую сумму. Только после этого куратор сказала, что денег достаточно и вскоре ему переведут 78 тысяч долларов.

Вопреки ожиданиям, деньги мужчине так и не поступили. Спустя некоторое время ему перезвонили с неизвестного номера другой страны и сказали, что оказывается нужно оплатить еще налог в сумме 2,5 тыс. долларов. Стараясь уже прийти к желанной цели и получить свою увеличенную сумму, мужчина оплатил «налог». Однако все деньги, которые он закидывал на счет, вмиг аннулировались. И только тогда, сообразив, что попался на уловки мошенников, житель Павлодара, обратился за помощью в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. Ведется расследование по статье 190 УК Республики Казахстан.