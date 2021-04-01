ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец осужден за поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции Успенского района Павлодарской области совместно с работниками больницы был выявлен факт использования жителем города Павлодара поддельного медицинского документа с отрицательным результатом на COVID-19. –

«На такой шаг мужчина пошел для того, чтобы избежать госпитализации на карантин после пересечения государственной границы с Российской Федерацией», – сообщил заместитель начальника отдела полиции Успенского района Павлодарской области Аскар Аралбаев.

По данному факту полицией было проведено досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК. Затем дело было направлено в суд. Успенским районным судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.

Ранее сообщалось, что павлодарский санврач прервала цепочку фальшивых ПЦР-тестов, выданных в России.











