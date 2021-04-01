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    00:29, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Павлодарец осужден за поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец осужден за поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции Успенского района Павлодарской области совместно с работниками больницы был выявлен факт использования жителем города Павлодара поддельного медицинского документа с отрицательным результатом на COVID-19. –

    «На такой шаг мужчина пошел для того, чтобы избежать госпитализации на карантин после пересечения государственной границы с Российской Федерацией», – сообщил заместитель начальника отдела полиции Успенского района Павлодарской области Аскар Аралбаев.

    По данному факту полицией было проведено досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК. Затем дело было направлено в суд. Успенским районным судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.

    Ранее сообщалось, что павлодарский санврач прервала цепочку фальшивых ПЦР-тестов, выданных в России.





    Теги:
    Коронавирус в РК Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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