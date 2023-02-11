Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Павлодарец обманул родственниц на 7 млн тенге, обещая им помощь в приобретении квартир

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Февраля 2023, 12:36
Павлодарец обманул родственниц на 7 млн тенге, обещая им помощь в приобретении квартир

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В январе 2022 года 27-летний павлодарец сообщил родственницам, что может через акимат приобрести арендное жилье с правом выкупа вне очереди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Женщины сняли с депозитов деньги, заняли в долг, заложили в ломбардах свои золотые изделия. Одна из них отдала родственнику 2,5 млн тенге, другая - 4,5 млн тенге. Получив деньги, мужчина стал придумывать различные отговорки, чтобы протянуть время. Через полгода мужчина вернул одной из них 250 тысяч тенге. Остальную сумму он потратил на свои нужды. Родственницы поняли, что стали жертвами мошенника и обратились в полицию.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Павлодарская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Павлодар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО