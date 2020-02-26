Павлодарец обманом лишал стариков денег

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 49-летний житель Павлодара обманом лишал стариков денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарскими оперативниками задержан 49-летний горожанин, ранее судимый, которого подозревают в совершении ряда мошенничеств. Уголовное дело уже направлено в суд», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В одном из случаев он пришёл к 82-летней пенсионерке и представился сантехником КСК, сказал, что ему надо проверить систему отопления. Осмотрев радиаторы отопления, заявил, что необходимо в срочном обязательном порядке установить счётчики учёта тепла, а после предложил купить счётчик по сниженной цене.

«Естественно, пенсионерка тут же уловив для себя выгоду, спокойно отдала свои последние сбережения. Забрав деньги, и пообещав, что минут через 20 он принесёт и установит счётчик, поспешно покинул место преступления», - отметили в полиции.

Через день мужчина пришёл к 91-летнему пенсионеру, которому он представился социальным работником и сказал, что акимат проводит акцию: всем пожилым людям положено пособие в размере 3000 тенге. «Проблема» была только в том, что у мужчины якобы с собой были купюры по 10 000 тенге, поэтому он попросил разменять деньги.

«Получив вожделенную сумму денег, он быстро ретировался. Надо ли говорить, что испытал доверчивый дед, когда узнал, что на руках у него оказались сувенирные купюры, - отметили в пресс-службе. - Лишившись своих кровных и убедившись в том, что его обманули, пенсионер обратился за помощью в полицию».

С начала 2020 года зарегистрировано 88 фактов мошенничеств, что на 37 процентов ниже аналогичного периода прошлого года.