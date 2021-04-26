ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец незаконно перевозил два мешка рыбы в багажнике авто. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нерест», проводимого на всей территории Павлодарского региона в период с 15 апреля по 30 мая, при патрулировании в селе Бескарагай сотрудниками ОП района Аккулы остановлена автомашина марки Lifan X60 под управлением жителя Павлодара. При осмотре в багажном отделении автомашины обнаружено два мешка рыбы разных видов. Соответствующих разрешительных документов на рыбу у павлодарца не имелось.

Со слов водителя, рыбу он приобрел в селе Кривинка Восточно-Казахстанской области. За незаконный провоз рыбы в отношении мужчины составлен протокол по статье 389 части 1 КоАП РК. Материал направлен в областную инспекцию рыбного хозяйства для принятия процессуального решения.

