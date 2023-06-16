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Павлодарец нашел боевую гранату в пойме Иртыша

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 09:30
Павлодарец нашел боевую гранату в пойме Иртыша Фото: pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарца осудили за хранение боевой гранаты. В суде мужчина заявил, что нашел её в пойме Иртыша, когда ходил на рыбалку, а затем принес домой и положил в шкаф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Это была граната марки РГД-5, она боевая. Ранее я проходил службу в воздушно-десантных войсках и разбираюсь в боевом оружии. В декабре прошлого года мы с сестрой выпили спиртные напитки, после у нас возникла ссора, в ходе которой я решил достать гранату из шкафа и припугнуть сестру. Она, увидев гранату, испугалась и выбежала на лестничную площадку, там и вызвала сотрудников полиции», — сообщили в полиции.

Суд №2 Павлодара признал мужчину виновным по третьей части статьи 287 УК РК – «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Горожанину ограничили свободу на три года, привлекли его к принудительному труду по 100 часов ежегодно.

Мужчина находится на контроле службы пробации.


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