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Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге

30 Ноября 2021 21:50
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Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Осужден житель Павлодара, нанесший государству ущерб в размере более 800 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу Агентства по финансовому мониторингу.

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Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя Павлодара П. Искакова по факту выписки фиктивных счетов-фактур.

«П. Искаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В противоправной схеме он задействовал четыре подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050». Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн тенге в виде неуплаченных налогов», - говорится в сообщении АФМ.

П. Искаков осужден на четыре года лишения свободы.





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#Павлодарская область   #Налоги   #Финансы  
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