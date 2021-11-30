Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Осужден житель Павлодара, нанесший государству ущерб в размере более 800 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя Павлодара П. Искакова по факту выписки фиктивных счетов-фактур.
«П. Искаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В противоправной схеме он задействовал четыре подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050». Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн тенге в виде неуплаченных налогов», - говорится в сообщении АФМ.
П. Искаков осужден на четыре года лишения свободы.
- За уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге осужден шымкентский предприниматель
- Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
- О насилии и борьбе с ним рассказали павлодарским школьникам и студентам
- В мероприятиях к Дню Первого Президента и юбилею Независимости страны примут участие более 40 тысяч школьников Павлодара
- В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
- В Павлодарской области третью дозу вакцины от КВИ получили 404 человека
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана