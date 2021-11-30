Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Осужден житель Павлодара, нанесший государству ущерб в размере более 800 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя Павлодара П. Искакова по факту выписки фиктивных счетов-фактур.

«П. Искаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В противоправной схеме он задействовал четыре подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050». Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн тенге в виде неуплаченных налогов», - говорится в сообщении АФМ.

П. Искаков осужден на четыре года лишения свободы.







