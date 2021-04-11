Павлодарец накопил штрафов на 300 тысяч тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре стражи порядка за два дня увезли на штрафстоянку за административные штрафы шесть машин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью выявления и принятия мер к неплательщикам административных штрафов на территории Павлодара с седьмого по 30 апреля проходит оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Во время рейдов полицейские проверяют по базам данных МВД РК и Комитета по правовой статистике и специальным учётам. Обнаруживая водителя в списке должников, его машину водворяют на штрафстоянку. Только за два дня этой операции полицейские, по данным ДП, взыскали штрафов на сумму около 2,5 миллиона тенге.

«В ходе проведения ОПМ «Борышкер» была остановлена автомашина марки «Мерседес» под управлением жителя областного центра, у которого имелись неоплаченные административные штрафы на сумму порядка 330 000 тенге. Водитель, имея, возможность, оплатил штрафы на месте посредством приложения», - привели пример в правоохранительных органах.

Кроме того, за уклонение от оплаты административных штрафов шесть машин водворены на штрафстоянку.