ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу. Девочку госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию с заявлением обратилась 42-летняя жительница города.

«Беременная женщина сообщила о ночном нападении ее сожителя. Мужчина нанес телесные повреждения супруге, ее 4-летней дочери и матери. Ребенка госпитализировали в больницу», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Как пояснила потерпевшая, вернувшись домой в алкогольном состоянии, мужчина беспричинно нанес ей телесные повреждения, затем и ее маме. В результате толчка, женщина ударилась головой об ванну. Ребенка же мужчина поднял на уровне своего роста и бросил, девочка сильно ударилась головой об пол.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК Республики Казахстан. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Фото: polisia.kz







