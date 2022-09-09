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    12:49, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу. Девочку госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию с заявлением обратилась 42-летняя жительница города.

    «Беременная женщина сообщила о ночном нападении ее сожителя. Мужчина нанес телесные повреждения супруге, ее 4-летней дочери и матери. Ребенка госпитализировали в больницу», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

    Как пояснила потерпевшая, вернувшись домой в алкогольном состоянии, мужчина беспричинно нанес ей телесные повреждения, затем и ее маме. В результате толчка, женщина ударилась головой об ванну. Ребенка же мужчина поднял на уровне своего роста и бросил, девочка сильно ударилась головой об пол.

    Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК Республики Казахстан. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.


    Фото: polisia.kz



    Теги:
    Павлодарская область МВД РК Павлодар Правоохранительные органы
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