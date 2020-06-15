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Павлодарцы зарегистрировали 49 ввезённых из Армении машин

15 Июня 2020 14:28
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Павлодарцы зарегистрировали 49 ввезённых из Армении машин

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Почти полсотни ввезённых из Армении машин зарегистрировали в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С первого июня 2020 года в четырёх ЦОНах Павлодарской области (города Павлодар, Экибастуз, Аксу, Иртышский район) проводится временная регистрация транспортных средств, ввезённых из Республики Армения. С начала кампании поставлено на регистрационный учёт 46 транспортных средств», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Владельцам машин выдали государственные регистрационные знаки на жёлтом фоне с буквенным символом «А» и региона 14.
С такой регистрацией автовладельцы, по словам полицейских, могут свободно передвигаться в Казахстане и за его пределами, проходить ежегодно техосмотр, оплачивать дорожный налог на транспорт.
«По всем интересующим вопросам, касающимся регистрации транспортных средств, ввезённых из Республики Армения, жители области могут получить разъяснения сотрудников процессингового центра дорожной полиции Павлодарской области по телефону колл-центра: 33-38-06».


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#Павлодарская область   #Транспорт  
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Автор:

Антон Гагарин

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