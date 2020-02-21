Павлодарцы заплатят 3,5 млн тенге за нарушения правил благоустройства

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские призвали КСК, организации, в том числе коммерческие и частные предприятия, вовремя убирать и вывозить снег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо штрафов, владельцы частных организаций, коммерческих объектов, магазинов, аптек, компьютерных клубов и организаций получают предупреждение. В связи с обильным снегопадом павлодарские полицейские продолжают рейды по соблюдению правил благоустройства, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - В связи с обильными осадками в виде снега на прилегающей территории надземных сооружений и инженерных сетей образовались снежные массы. С начала зимнего сезона возбуждено 1128 административных производств по статье 505 КРКоАП («Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов»), в том числе 48 - в отношении владельцев коммерческих объектов».

Например, ТОО «Спецмашин» и «Павлодарские тепловые сети», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», КСК «Алем-2014» дважды привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций.

«Собственниками и арендаторами всех объектов снег очищается с прилегающих территорий и вывозится на места, установленные местными исполнительными органами; не допускается складирование снега и наледи на землях общего пользования на прилегающей территории в границах пяти метров по периметру, непосредственно примыкающих к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, к объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц», - пояснили в департаменте.

Жильцы, оплачивая кооперативу собственников квартир коммунальные услуги, вправе требовать надлежащего содержания двора, подъезда и крыши, поэтому полицейские призвали КСК, организации, в том числе коммерческие и частные предприятия, вовремя убирать и вывозить снег.







