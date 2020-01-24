Павлодарцы задолжали более 200 миллионов тенге алиментов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Для получения алиментов с должников в Павлодарской области на штрафстоянку водворены 79 автомобилей на сумму 29 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«600 павлодарцев задолжали более 200 миллионов тенге алиментов, - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области. - Сегодня в производстве судоисполнителей находятся 12 000 дел по алиментам».

Как говорят судебные исполнители, взыскание алиментов с одного из родителей может сильно затянуться. Многие из них пытаются скрыть свои реальные доходы, а иногда спешат поскорее избавиться от имеющегося имущества.

«В случае уклонения от уплаты алиментов накладывается арест на движимое и недвижимое имущество, - отметил заместитель руководителя департамента юстиции Павлодарской области Азамат Айнабеков. – Сейчас мы проводим работу по водворению на штрафстоянку 79 автомашин на сумму 29 миллионов тенге; благодаря этому, по 14 производствам задолженность в размере одиннадцати миллионов уже погашена. Есть люди, которые производят оплату добровольно, но существуют и проблемные, кто нарушает не только сроки, но и не платит вообще; всего таких насчитывается около 600 человек, а 223 должника находятся в розыске».

162 должника по алиментам привлечены к административной ответственности, из них 23 оштрафованы, а 104 арестованы, добавил А. Айнабеков. Обычно с родителей ежемесячно взыскивается сумма, которая зависит от количества детей, отметили в акимате Павлодарской области. К примеру, на одного ребёнка – одна четверть заработка, на двух – одна треть, на трёх и более детей – половина. Размер суммы может быть изменён в сторону увеличения либо уменьшения. Всё зависит от материального и семейного положения должника.

«Практика показывает, что многие не в силах оплатить алименты по причине отсутствия постоянного заработка. С этой целью региональное ведомство юстиции совместно с органами прокуратуры оказывает содействие в их трудоустройстве», - отметили в администрации Павлодарской области.

Всего трудоустроено около 190 должников.

«Как правило, алименты могут оплачиваться из заработной платы и иных доходов, - сказал Азамат Айнабеков. – Единственное, обращению не подлежат получаемые должником пособия на детей по утере кормильца, единовременные выплаты, которые назначаются за увечья при исполнении служебных обязанностей и так далее».

В органы полиции по статье 139 Уголовного кодекса РК внесены 325 представлений. По 103 из них отказано в возбуждении уголовного дела, 136 материалов возвращены на доработку, 38 были прекращены по причине отсутствия состава преступления, а 48 находятся на стадии рассмотрения.